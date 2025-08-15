Agencias

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los incendios

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.

"La evolución actual de los incendios forestales de Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia", ha anunciado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Por su parte, Renfe ha garantizado la anulación o cambio del billete sin gastos. "Seguiremos actualizando. Agradecemos su comprensión ante esta situación tan excepcional que nos esta afectando a todos", ha señalado en otro mensaje Renfe.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

