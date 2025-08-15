Agencias

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia hasta que las autoridades permitan su reanudación

Por Newsroom Infobae

Guardar

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.

"Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad", ha explicado Renfe en un comunicado.

Esta decisión se adopta después de tres días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior evalúa la coordinación y evolución de los incendios en una reunión presidida por Marlaska

Interior evalúa la coordinación y

EEUU sanciona a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas por "actividades ilícitas"

EEUU sanciona a una plataforma

La UE rechaza planes de Israel para construir más de 3.000 viviendas en asentamientos en Cisjordania

La UE rechaza planes de

Los incendios siguen complicando el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas

Los incendios siguen complicando el

España cae en semifinales del Europeo masculino de hockey hierba

España cae en semifinales del