Suiza crece apenas un 0,1% durante el segundo trimestre con la guerra arancelaria de fondo

La economía suiza se detuvo en seco en el segundo trimestre tras avanzar apenas un 0,1% frente al crecimiento del 0,8% registrado en el primero en el marco de la guerra comercial abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto a la nación europea unos aranceles del 39%.

Según ha informado de manera provisional este viernes la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, la industria ha tenido un "comportamiento negativo", aunque esta dinámica ha sido contrarrestada por los servicios.

El Gobierno helvético de la presidenta Karin Keller-Sutter está tratando de negociar un entendimiento con Washington para reducir el castigo a las exportaciones de su país, que cuentan con un importante protagonismo del sector farmacéutico. Los medicamentos, por el momento, están exentos de aranceles.

Los datos presentados están ajustados para grandes eventos deportivos debido a que muchos de sus órganos reguladores tienen su sede en Suiza. Su actividad distorsiona el PIB suizo pese a no aportar a la actividad económica real, por lo que esta métrica macro se ajusta para evitar distorsiones.