Agencias

Sánchez afirma que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Gobierno sigue volcado "con todos los recursos" para frenar el fuego en un día que va a volver a ser "muy duro", con riesgo extremo de nuevos incendios.

"Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego", ha señalado a través de su cuenta en la red social X.

Además ha transmitido su agradecimiento a los que están "en primera línea" luchando contra las llamas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant reivindica la respuesta del Gobierno a la dana frente a un Consell que "suma cero" y "solo aporta ruido"

Morant reivindica la respuesta del

Modi anuncia un nuevo escudo antimisiles para reforzar la seguridad de India

Modi anuncia un nuevo escudo

China ofrece síntomas de ralentización con el freno de la industria y el comercio minorista

China ofrece síntomas de ralentización

El colombiano Kevin Castillo, nuevo 'stagiaire' del Movistar Team

El colombiano Kevin Castillo, nuevo

Alberto Abalde: "Es una tontería pensar en la presión de revalidar el Eurobasket"

Alberto Abalde: "Es una tontería