Agencias

Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tráfico de la N-621 entre León y Cantabria ya se ha restablecido tras cortarse este jueves por un incendio forestal que afectaba al Puerto de San Glorio.

El corte se produjo entre el municipio leonés de Portilla de la Reina y el cántabro de Vega de Liébana, en concreto hasta la localidad lebaniega de Dobarganes (en el punto kilométrico 134), según información del Servicio de Emergencias 112.

Además, los municipios leoneses de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina se confinaron debido al avance del incendio forestal, que se declaró en la localidad de Barniedo de la Reina el miércoles provocado por un rayo.

Este jueves subió a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y ha congregado a casi una veintena de medios aéreos y terrestres.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los aeropuertos españoles esperan casi 7.000 vuelos para este 15 de agosto

Los aeropuertos españoles esperan casi

Estudio global revela que las relaciones formadas en línea muestran menor satisfacción y compromiso emocional

Infobae

El PIB de Japón aceleró su expansión al 0,3% en el segundo trimestre

El PIB de Japón aceleró

Lavrov afirma que Rusia acude a la cita en Alaska con "una postura clara y definida"

Lavrov afirma que Rusia acude

AEMET avisa de que el peligro de incendios seguirá hasta el lunes en la mayor parte de España

AEMET avisa de que el