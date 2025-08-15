Agencias

Puente dice que la línea Madrid-Galicia está 100% operativa pero no se puede abrir por la cercanía del fuego

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ha asegurado este viernes que la vía entre Madrid y Galicia "está 100% operativa", pero, dada la proximidad de los incendios, no se cuenta con permiso de protección civil para prestar servicio, reconociendo que es la primera vez que una línea de alta velocidad está cortada 3 días consecutivos.

"Adif mantiene activa una máquina exploradora 24h para verificar el estado de la vía entre Madrid y Galicia. La vía está 100% operativa. Sin embargo, por la proximidad de los incendios no contamos con permiso de protección civil para prestar el servicio", ha indicado el ministro a través de su cuenta en la red social X.

"Es la primera vez que una línea de alta velocidad está cortada 3 días consecutivos", ha añadido.

En este sentido, desde Renfe se advierte de que "por el elevado riesgo derivado de los incendios, continúa suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia hasta nueva autorización", añadiendo que "está disponible para restablecer la circulación en cuanto las autoridades competentes den su visto bueno y la infraestructura esté preparada para retomar el servicio".

