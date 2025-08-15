Polygon entra en el capital de la española Beself Brands

Polygon, plataforma blokchain basada en Ethereum, ha llegado a un acuerdo para entrar en el capital de Beself Brands, "primera empresa española en digitalizar el 100% de sus acciones", mediante la compra de BeTokens, el token de seguridad emitido por la española que permite a los inversores participar en el capital de la empresa.

"El acuerdo con Polygon, una de las redes descentralizadas más internacionales y basadas en Ethereum, va a permitir a Beself Brands y a Betoken atraer a inversores internacionales en mercados de suma relevancia para la empresa, especialmente en Asia, y posicionar a nuestra compañía como una de las más innovadoras en el mundo Blockchain", ha indicado Alberto Prat, fundador de Beself Brands.

Beself Brands, que opera exclusivamente online, indicó que espera captar 8 millones de euros en la Security Token Offering (STO) registrada e inscrita en la CNMV.

La firma española de e-commerce crea y gestiona marcas digitales de alto crecimiento en sectores como bienestar, hogar y estilo de vida. Entre sus marcas figuran FITFIU, Greencut, Beeloom y Mc Haus, que se distribuyen en marketplaces como Amazon, ManoMano y Maisons du Monde.

Para el ejercicio 2025, la previsión de Beself Brands es facturar alrededor de 25 millones de euros, con proyecciones de crecimiento que podrían alcanzar ventas netas de 100 millones de euros.