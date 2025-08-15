Polonia frustra un ataque contra el suministro de agua de una importante ciudad

El Gobierno de Polonia ha informado este jueves de que los servicios de Inteligencia han frustrado un ataque contra el suministro de agua de una importante ciudad polaca, si bien no ha precisado cuál ni ha dado más detalles al respecto.

El vice primer ministro, Krzysztof Gawkowski, ha explicado que el sabotaje, que tuvo lugar el miércoles, podría haber dejado sin agua a una de las ciudades más grandes del país. "En el último minuto, logramos informar a nuestros servicios secretos, y lo paralizaron cuando comenzó el intento de sabotaje", ha dicho.

Polonia, miembro de la UE y la OTAN, es uno de los aliados más importantes de Ucrania, en el marco de la invasión rusa, y desempeña un papel importante como centro logístico para la ayuda militar a Kiev. Varsovia ha acusado a Rusia y Bielorrusia de planear actos de sabotaje en el país.