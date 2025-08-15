Agencias

Polonia frustra un ataque contra el suministro de agua de una importante ciudad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Polonia ha informado este jueves de que los servicios de Inteligencia han frustrado un ataque contra el suministro de agua de una importante ciudad polaca, si bien no ha precisado cuál ni ha dado más detalles al respecto.

El vice primer ministro, Krzysztof Gawkowski, ha explicado que el sabotaje, que tuvo lugar el miércoles, podría haber dejado sin agua a una de las ciudades más grandes del país. "En el último minuto, logramos informar a nuestros servicios secretos, y lo paralizaron cuando comenzó el intento de sabotaje", ha dicho.

Polonia, miembro de la UE y la OTAN, es uno de los aliados más importantes de Ucrania, en el marco de la invasión rusa, y desempeña un papel importante como centro logístico para la ayuda militar a Kiev. Varsovia ha acusado a Rusia y Bielorrusia de planear actos de sabotaje en el país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El presidente de Lituania presenta formalmente la candidatura de Inga Ruginiene a primera ministra

El presidente de Lituania presenta

La argentina Milagros Martín refuerza la banda izquierda del Costa Adeje Tenerife

La argentina Milagros Martín refuerza

EEUU sanciona a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas por "actividades ilícitas"

EEUU sanciona a una plataforma

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia hasta que las autoridades permitan su reanudación

Suspendido el servicio ferroviario entre

La UE rechaza planes de Israel para construir más de 3.000 viviendas en asentamientos en Cisjordania

La UE rechaza planes de