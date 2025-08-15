Normalidad en los aeropuertos de Baleares en la primera jornada de huelga en el 'handling'

La primera jornada de las huelgas del 'handling' está transcurriendo con normalidad en los aeropuertos de Baleares.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de Aena cuando ha dado da comienzo una de las dos huelgas para personal de 'handling' en aeropuertos españoles convocadas por UGT, que coinciden con una de las grandes 'operación salida' del año en este puente de agosto, cuando hay programados más de 28.000 vuelos.

Los aeropuertos de Baleares operarán este viernes, primer día del puente de la Virgen de Agosto, un total de 1.556 vuelos, mientras que en todo el puente de la Virgen de Agosto, los aeródromos del archipiélago operarán 6.381 vuelos, un 5,1% menos que en 2024

Así, la primera da comienzo este viernes y está dirigida a los trabajadores de Azul Handling, compañía de asistencia en tierra de Ryanair, y se extenderá hasta finales de año.

UGT ha llamado a los trabajadores de Azul Handling en España --que da servicio a Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz-- a la huelga como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

Los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) la huelga se celebrará entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, Ryanair ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones" como consecuencia de estos paros.

HUELGA EN MENZEIS

Por otro lado, el sábado se inicia la huelga en Menzeis, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, convocada para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos de España donde opera.

Desde UGT señalan que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados.

Además, entienden que la empresa vulnera el convenio sectorial de 'handling' y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que "impide resolver reclamaciones cotidianas".

Los trabajadores de Groundforce, 'handling' de Globalia, no han convocado huelga por el momento, pero sí se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con ir a la huelga si la compañía no cumple con sus demandas.