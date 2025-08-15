Agencias

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, y traslada sus condolencias

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha lamentado el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y ha trasladado sus condolencias.

El también presidente provincial de Vox en Teruel ha escrito en su cuenta de X --antes Twitter-- "Lamentamos el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán. Trasladamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos".

Antes de concluir su texto en esta red social, Nolasco ha dejado escrito "Descanse en paz".

EuropaPress

