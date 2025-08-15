Morant reivindica la respuesta del Gobierno a la dana frente a un Consell que "suma cero" y "solo aporta ruido"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, defiende la gestión de la dana y la respuesta a los afectados por parte del Gobierno en los últimos nueve meses, frente a un Consell que "no está aportando nada: solo ruido, una gestión nefasta y, desde luego, una confrontación que no entienden los vecinos".

"Escucho muchas veces esto de que Mazón quiere que nos coordinemos. En una suma, sumar con cero da el mismo resultado", responde ante la petición del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el Gobierno se sume a una comisión mixta para la reconstrucción de la catástrofe del pasado 29 de octubre, que arrasó parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 228 personas.

En una entrevista concedida a Europa Press, preguntada por el papel del Gobierno en la reconstrucción y por una posible percepción en los afectados de falta de agilidad, Morant subraya que "siempre" respetará la realidad de las víctimas y sus "críticas", porque son personas que "han sufrido y siguen sufriendo".

Pero insiste en que el Gobierno trabaja "incansablemente" porque sus representantes están "en constante contacto con la calle, con los alcaldes, con las propias víctimas", y "siempre" hacen llegar sus necesidades. "Frente a otras catástrofes y crisis que ha tenido España, lo que tardaba cuatro años en hacerse ahora ha tardado meses, de manera que hemos mejorado mucho, pero siempre hay capacidad de mejora", sostiene.

Dicho esto, hace hincapié en que "las cifras son las que son" y en que el Gobierno ha aportado "nueve de cada diez euros" invertidos en la reconstrucción, con "ingresos por valor de 6.000 millones". Pone como ejemplo el caso de Riba-roja de Túria, localidad con un presupuesto municipal de 30 millones cuando el Gobierno "ya ha pagado en Riba-roja 250 millones".

"Entiendo la percepción de la gente, pero estamos haciendo todo lo posible para que cuanto antes, siguiendo por supuesto los criterios que hay que seguir de contratación pública, pueda ir lo más rápido posible", asevera.

"LA GENERALITAT SE LEVANTÓ DE LA MESA"

Respecto a los primeros días tras la dana, Morant recuerda que Mazón tuvo "sentado al ministro Marlaska en una silla seis horas para prepararse una rueda de prensa", tras lo que "pidió la constitución de hasta cinco comisiones con seis o siete ministros". "Se produjeron esas reuniones. Había semanas que aquí teníamos el mismo día a dos o tres ministros pisando las zonas de la dana. Pero quien se levantó de la mesa fue la propia Generalitat porque no tenía ya nada que aportar", subraya.

Es por eso que tacha a Mazón y al Consell de "peso muerto" al tiempo que critica el plan Endavant de la Generalitat para la reconstrucción al considerar que es "un powerpoint que nos ha costado 2,4 millones", el precio por el que se contrató a una consultora para elaborarlo. Según reprocha, es un plan en que la Generalitat "dice a todos los demás lo que tienen que hacer" mientras "ellos no hacen nada". "Tenemos la nada al otro lado", resume.

La titular de Ciencia considera que Mazón se ha "borrado" de la reconstrucción desde el mismo 29 de octubre, cuando "estaba de parranda", mientras promete que para el Gobierno "este verano tampoco va a haber vacaciones": "Estamos aquí trabajando en las obras día a día y no vamos a parar hasta que se reconstruya todo".

NUEVA COMISIONADA

En cuanto al nombramiento de la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez --se hará efectivo a finales de agosto y sustituirá a José Mª Ángel, quien dimitió por la polémica de un supuesto título falso para acceder a un puesto de funcionario--, Morant indica que Pérez "ya está trabajando" y realizando los primeros contactos con los alcaldes de la zona afectada y con el vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols.

"Aunque no esté el nombramiento hecho, como sigue trabajando para el Ministerio de Política Territorial, ya está a la faena. Yo los demás no sé dónde están, nosotros a la faena", zanja, sin entrar en si la nueva comisionada aumentará la coordinación con la Generalitat.

FUNERAL DE ESTADO

De cara al funeral de Estado que se celebrará en el primer aniversario tras la dana, como pidieron las asociaciones de víctimas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra subraya que el Ejecutivo central se comprometió a celebrar ese acto "en la zona de la dana" y en una fecha "en torno al 29 de octubre", aunque no tienen "todavía concreción" y mantienen "contacto permanente" con los afectados.

"Desde luego, nosotros respetaremos las decisiones que tomen las víctimas. Por tanto, aquí no hay crispación. Nosotros estamos con las víctimas; no sé Mazón dónde está", abunda.

Morant aprovecha para defender que Sánchez se reunió tanto con los alcaldes como con las principales asociaciones de afectados, meses después de la dana, mientras acusa a Mazón de haber iniciado ahora "una campaña de blanqueo llamando uno por uno a los alcaldes".

Preguntada por la falta de presencia física de Sánchez en los primeros meses tras la dana, al margen de su visita a Paiporta días después junto a los Reyes que se saldó con incidentes, remarca que él es el presidente del Gobierno que después de la catástrofe movilizó a Valencia "más ministros que días de la semana".

Destaca la presencia de Fernando Grande-Marlaska (Interior), que "iba a todos los Cecopi, algunos a los que no iba Mazón"; Margarita Robles (Defensa), con el despliegue de "30.000 soldados militares, tanto de la UME como del Ejército de Tierra, lo que ha hecho falta", o Sara Aagesen (Transición Ecológica) "con un plan claro, con el dinero y el compromiso para los barrancos". "Pilar Bernabé, que es la delegada del Gobierno, y yo misma hemos pisado la zona dana todas las semanas", zanja.