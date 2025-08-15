Marc Márquez domina el viernes en Red Bull Ring en el regreso de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha sido el más rápido este viernes en la Practice de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, mientras que los también españoles Manu González (Kalex) y Ángel Piqueras (KTM), ambos con récord, han dominado en Moto2 y Moto3, respectivamente.

En el regreso a la acción tras casi un mes de parón estival, el de Cervera hizo valer su 1:28.117 para aventajar en dos décimas a Pedro Acosta (KTM) y a su compañero de garaje, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), mientras que Alex Márquez (Ducati) y Raúl Fernández (Aprilia) completaron el 'Top 5'.

Tras unos primeros libres dominados por el mayor de los Márquez, la actividad para la categoría reina en Red Bull Ring se reanudó con la Practice vespertina, que inauguró una caída del vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia), nada más salir en la curva 9. Mientras, Maverick Viñales (KTM) se veía obligado a parar tras seis vueltas por dolores en el hombro izquierdo.

Superado el ecuador de la sesión, con Pedro Acosta (KTM) al frente de la tabla de tiempos, la caída del francés Fabio Quartararo (Yamaha) hizo ondear la bandera roja y detuvo la actividad durante casi 20 minutos mientras se reemplazaba la protección de la curva 6. Una vez reanudada, el japonés Ai Ogura (Aprilia) se aupó a lo más alto tras convertirse en el primer piloto en bajar del 1:29.

El francés Johann Zarco (Honda) tomó el testigo a falta de 12 minutos para el final, antes de que Acosta volviese a marcar el mejor tiempo, pero finalmente fue el mayor de los Márquez, con su 1:28.117, el que acabó como el piloto más rápido del viernes.

Además, de los dos Márquez, Acosta y Raúl Fernández, también acabaron en el 'Top 10', que evita pasar por la Q1, Joan Mir (Honda), sexto; y Fermín Aldeguer (Ducati), noveno. Se jugarán el pase a la Q2 Jorge Martín (Aprilia), decimosexto; Alex Rins (Yamaha), decimoséptimo; y Viñales, vigésimo primero.

En Moto2, mientras, fue el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), el que consiguió auparse a lo más alto de la tabla de tiempos de la práctica con un registro récord de 1:33.290. Así, superó a su gran rival por el campeonato, su compatriota Arón Canet (Kalex), que se quedó a 13 milésimas, e Iván Ortolá (Boscoscuro), a 64 milésimas, cerró el 'podio' del día en la categoría intermedia.

También sellaron su pase directo a la Q2 Marcos Ramírez (Kalex), séptimo; Dani Holgado (Kalex), noveno; Albert Arenas (Kalex), décimo; Alonso López (Boscoscuro), undécimo; e Izan Guevara (Boscoscuro), decimotercero. Deberán pasar por la Q1 Alex Escrig (Forward), decimonoveno; Dani Muñoz (Kalex), vigésimo; Jorge Navarro (Forward), vigésimo segundo; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo quinto; y Unai Orradre (Boscoscuro), vigésimo octavo.

Por último, en Moto3, el español Ángel Piqueras (KTM), segundo de la general, fue el más rápido de la jornada en Red Bull Ring con una marca récord de 1:39.918, que le permitió situarse por delante del argentino Valentín Perrone (KTM) y del japonés Ryusei Yamanaka (KTM), con el líder de la cilindrada pequeña, José Antonio Rueda (KTM), acabando el viernes en séptima posición.

En el 'Top 14' también se colaron otros pilotos como el 'rookie' Máximo Quiles (KTM), cuarto; David Muñoz (KTM), sexto; Adrián Fernández (Honda), undécimo; David Almansa (Honda), decimotercero; y el tercer clasificado del Mundial, Álvaro Carpe (KTM), decimocuarto.