Los Reyes envían un telegrama de pésame a la familia de Javier Lambán

El rey Felipe VI y la reina Letizia han enviado un telegrama de pésame a la familia del expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021.

Fuentes de Casa Real han trasladado que el Rey también ha podido hablar hoy por teléfono con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a quien le ha transmitido sus condolencias por la muerte de Lambán y con quien ha conversado sobre la situación de los incendios en esta comunidad autónoma.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

La enfermedad detectada hace cuatro años no le impidió seguir con su labor de presidente del Gobierno de Aragón hasta las elecciones de mayo de 2023, a las que concurrió como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no pudo revalidar el tercer mandato al ser superado por su rival del PP, Jorge Azcón.