Los incendios siguen complicando el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su boletín de las 18:00 horas.

Una de las carreteras afectadas es la A-52, tanto en la provincia de Ourense, en la zona de La Gudiña, en ambos sentidos, como en la provincia de Zamora, en Robleda, en este caso dirección Ourense. Las otras once vías afectadas son secundarias. La DGT ha pedido a la ciudadanía evitar circular "en la medida de lo posible" por estas zonas y su entornos.

Al margen de los incendios forestales que asolan gran parte del territorio nacional, el inicio de este puente de agosto también ha estado marcado por los accidentes.

En este sentido, la DGT ha informado de que está cortada por accidente la carretera A-30 en Albacete, en Pozo Cañada, dirección Madrid. El desvío está señalizado.

También ha avisado de que el tráfico es "lento" en Barcelona, en la AP7, en La Granada y también en Sant Sadurní hacia Gerona y al igual en Martorell, pero en este caso sentido Tarragona.

También ha advertido de que es "complicada" esta misma vía, pero en la provincia de Castellón, a su paso por Peñíscola, sentido Valencia y ya en el sur, en Málaga, en la A-7. Por último, en Mallorca, en la salida de Palma por la MA-19, ya en la zona de El Molinar.

La DGT prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, por lo que ha puesto en marcha este jueves a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.

En estos cautro días, Tráfico prevé que se produzcan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Así, durante este fin de semana largo, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.