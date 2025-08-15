Agencias

Los aeropuertos españoles esperan casi 7.000 vuelos para este 15 de agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este viernes continúa la operación salida correspondiente al puente de agosto, unas fechas para las que las aerolíneas han programado un total de 28.134 vuelos en los aeropuertos de Aena, de los que 6.960 se realizarán en este 15 de agosto, festivo nacional, en el que ha habido 119 movimientos menos que el mismo viernes del año pasado.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que registra el mayor volumen de vuelos entre ayer y el próximo domingo, tiene previstos 1.171 vuelos para hoy, 21 más que el año pasado (era 16, por tanto no festivo).

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat habrá 1.063 vuelos a lo largo de este viernes, 19 más que el año anterior, mientras en el de Palma de Mallorca, tercero por volumen de operaciones, se realizarán 968 viajes aéreos, 80 menos.

En Málaga-Costa del Sol, los vuelos previstos para este jueves son 593, 35 más que en 2024, mientras que en el aeropuerto de Ibiza se esperan 405 despegues y aterrizajes, 43 menos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior evalúa la coordinación y evolución de los incendios en una reunión presidida por Marlaska

Interior evalúa la coordinación y

El ultraderechista Kaiser presenta su candidatura para las presidenciales de noviembre en Chile

El ultraderechista Kaiser presenta su

Al menos dos heridos por un ataque con dron de Israel contra una localidad en el sur de Líbano

Al menos dos heridos por

RSF condena su inclusión en la lista de organizaciones "indeseables" de Rusia

RSF condena su inclusión en

Araqchi dice que "está trabajando" con China y Rusia ante las amenazas europeas de reactivar las sanciones

Araqchi dice que "está trabajando"