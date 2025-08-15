Agencias

Las ventas minoristas en Estados Unidos suben un 0,5% en julio, cuatro décimas menos

Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 0,5% el pasado mes de julio respecto del mes anterior, cuando el consumo avanzó un 0,9% en lectura revisada, lo que supone encadenar dos meses seguidos de incrementos.

Un total de cuatro de las 13 categorías analizadas registraron retrocesos de las ventas en el séptimo mes del año, con las mayores disminuciones en los capítulos de ultramarinos (-1,7%), materiales de construcción (-1%) y electrodomésticos (-0,6%).

Por el contrario, las ventas al por menor de vehículos a motor y muebles se elevaron un 1,6% y un 1,4%, respectivamente. Después, las de material deportivo, música y libros, así como las de artículos comercializados fuera de establecimientos, se ampliaron en un 0,8%.

El Departamento de Comercio ofrece estos datos del valor del comercio minorista ajustado por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y días hábiles, pero no por cambios de precios.

