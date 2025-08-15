Agencias

Las lluvias torrenciales dejan ya más de 230 muertos en el norte de Pakistán e India

Por Newsroom Infobae

Guardar

Más de doscientas personas han muerto y varias decenas más están desaparecidas por las lluvias torrenciales caídas en los últimos días en la parte de Cachemira controlada por India y en la zona norte de Pakistán, según unos balances que aún son preliminares.

Al menos 176 personas han muerto y 23 han resultado heridas en las últimas 24 horas, según los últimos datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán. Press Trust of India, por su parte, ha informado que al menos 60 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en Jammu y Cachemira, la región más septentrional de la India.

La Policía local y otras agencias están realizando operaciones de búsqueda y rescate en la región de Kishtwar, en la India, a unos 200 kilómetros de la capital, Srinagar, y en la provincia de Jíber-Pajtunjua, en Pakistán, la más afectada. Las autoridades estiman que decenas de personas siguen sepultadas bajo los escombros en India.

Preocupa, entre otros focos, una zona aledaña a la remota localidad de Chositi, sepultada ahora por una mezcla de agua, tierra y piedras y a la que habían acudido cientos de peregrinos fieles de una deidad hindú. Chositi está a ocho kilómetros del templo, al que sólo se puede acceder a pie.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán, y traslada sus condolencias

Nolasco (Vox) lamenta el fallecimiento

Muere Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, víctima del cáncer que padecía desde 2021

Muere Javier Lambán, expresidente del

El ultranacionalista Ben Gvir visita al encarcelado líder palestino Marwan Barguti para amenazarlo

El ultranacionalista Ben Gvir visita

Jagoba Arrasate: "Hay mil cosas que adulteran la competición"

Jagoba Arrasate: "Hay mil cosas

Una explosión en una fábrica de pólvora en el oeste de Rusia deja al menos cinco muertos y más de cien heridos

Una explosión en una fábrica