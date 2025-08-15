Las lluvias torrenciales dejan más de cien muertos en el norte de Pakistán e India

Más de un centenar de personas han muerto y varias decenas más están desaparecidas por las lluvias torrenciales caídas en los últimos días en la parte de Cachemira controlada por India y en la zona norte de Pakistán, según unos balances que aún son preliminares.

En la zona paquistaní del Himalaya, las autoridades tienen constancia ya de más de 40 fallecidos. "Es una situación horrible. Estamos intentando salvar a decenas de personas, sino a cientos", ha lamentado un portavoz de los servicios de rescate en la provincia de Jiber Pajtunjua, Bilal Faizi.

A esta región corresponden al menos 33 víctimas mortales, mientras que la parte de la Cachemira bajo dominio de Pakistán y la provincia de Gilgit-Baltistán suman otros 13 fallecidos por la drástica crecida de los niveles de agua o los corrimientos de tierra, según fuentes locales citadas por la agencia de noticias DPA.

Al otro lado de la frontera, el Gobierno indio aún no ha logrado dar una cifra final de una tragedia meteorológica por la que ya se han confirmado 65 muertos. Un ministro de Jammu y Cachemira, Javed Dar, ha admitido que las autoridades desconocen cuántas personas siguen desaparecidas, aunque los medios locales hablan de decenas.

Preocupa, entre otros focos, una zona aledaña a la remota localidad de Chositi, sepultada ahora por una mezcla de agua, tierra y piedras y a la que habían acudido cientos de peregrinos fieles de una deidad hindú. Chositi está a ocho kilómetros del templo, al que sólo se puede acceder a pie.