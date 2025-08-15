Agencias

Las BRIF de MITECO colaboran en la extinción de 12 incendios en seis CCAA

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 12 incendios repartidos por seis comunidades autónomas.

En concreto, hay efectivos de las BRIF en Hermisende (Zamora), Benuza (León), Villablino (León), Boca de Huérgano (León), Páramo del Sil (León), Murias de Paredes (León), Jarilla (Cáceres), Alburquerque (Badajoz), Oímbra (Ourense), Vilardevós (Ourense), A Mezquita (Ourense) y Cangas del Narcea (Asturias).

Transición Ecológica ha enviado una BRIF-A de Tineo, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, dos LIMA de Las Minas, un ACO de Zaragoza, un FOCA de Los Llanos, dos BRIF-A de La Iglesuela, un ACO de León, un MIKE de Plasencia del Monte, una BRIF-B de Puerto El Pico, dos LIMA de Noain, un MIKE de Ibias, dos ALFA de Requena, un FOCA de Torrejón, dos TANGO de Agoncillo, un ALFA de Rosinos y dos FOCA de Matacán.

A su vez, también han enviado un FOCA de Zaragoza, un FOCA de Pollense, una BRIF-A de Daroca, una UMAP de Cáceres, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un ACO de Muchamiel, dos FOCA de Labacolla, una BRIF-A de Lubia, un FOCA de apoyo internacional, un ACO de Talavera, dos Tango de Xinzo de Limia, un KILO de Huelma, un ALFA de Reus, una BRIF-A de Laza y un FOCA de Talavera la Real.

