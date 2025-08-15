La ONU pide a Israel que "detenga" la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania

Naciones Unidas ha pedido este jueves a Israel que "detenga" la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, después de que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunciara un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas que dividiría Cisjordania, "enterrando la idea de un Estado palestino".

"Si esto sigue adelante, y pedimos al Gobierno israelí que no lo haga y que detenga el avance de este proceso, se separarían el norte y el sur de Cisjordania. Creo que, curiosamente como coinciden el ministro de Finanzas israelí, los palestinos y otras ONG, eso pondría fin a las perspectivas de una solución de dos Estados", ha declarado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Durante su intervención, ha recordado que su postura sobre los asentamientos "es clara": "Los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, y el régimen asociado a estos asentamientos contravienen el Derecho Internacional. Para decirlo de forma más obvia, consolidan aún más la ocupación alejan aún más la posibilidad de una solución de dos Estados", ha remarcado.

Desde Estados Unidos, un portavoz del Departamento de Estado, al ser preguntado al respecto, se ha limitado a decir que "una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y se ajusta al objetivo de esta administración de lograr la paz en la región", según un comunicado remitido a Europa Press.

Por otra parte, ha indicado que Washington sigue "centrado en poner fin a la guerra en Gaza y garantizar" que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) nunca vuelva a gobernarla, liberar a los rehenes, incluidos los restos de dos estadounidenses, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria que se necesita urgentemente".

En la víspera, Smotrich anunció un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas como parte de un controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, reivindicando que la medida "entierra la idea de un Estado palestino". Con este plan, espera duplicar la población del asentamiento con 35.000 nuevos residentes previstos en los próximos años.