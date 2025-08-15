La Fiscalía turca ordena una nueva ola de detenciones en Estambul contra autoridades locales de la oposición

La Fiscalía General de Estambul ha anunciado este viernes el comienzo de una nueva ola de detenciones en toda la zona provincia contra un presunto entramado de corrupción donde estarían implicados alcaldes municipales del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lleva años denunciando una persecución política orquestada por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

De momento, la Fiscalía ha emitido un total de 44 órdenes de detención, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas, como la del alcalde del municipio de Beyoglu, Inan Guney, asesor del alcalde de Estambul y líder opositor, Ekrem Imamoglu, detenido en marzo también por sospechas de corrupción.

Junto a Imamoglu fue detenido por aquel entonces otro asesor, Murat Ongun, supuesto cabecilla de la trama de corrupción que ha desembocado en las detenciones de este viernes, como "sospechoso de dirigir una organización criminal con ánimo de lucro, extorsión, soborno, fraude contra instituciones públicas y adquisición ilícita de datos personales", de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía recogido por los medios nacionales.

El presidente del CHP, Ozgur Ozel, ha condenado esta nueva operación y exigido a la Fiscalía que aporte pruebas que justifiquen esta "calumnia" porque, desde la detención de Imamoglu, las autoridades "llevan 149 días sin poder redactar un escrito de acusación y solo están actuando de oídas".

"Esta operación no es más que una venganza para encubrir el daño que ha hecho Justicia y Desarrollo", ha denunciado Ozel en un comunicado en redes sociales contra el partido de Erdogan. "No es más que un intento de mellar en la esperanza de quienes reivindican la paz, la unidad y la fraternidad. Ya pueden hace nueve redadas o 99: no tendrán éxito, porque la nación está con nosotros", ha zanjado.