Agencias

La firma de pagos electrónicos PayPay (SoftBank) presenta una solicitud ante la SEC para cotizar en EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

El grupo japonés SoftBank ha anunciado que su empresa de servicios de pagos electrónicos PayPay ha presentado una solicitud ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para cotizar en Estados Unidos a través de American Depositary Shares (ADS).

Según ha informado este viernes, aún no se ha fijado el calendario, tamaño ni precio exacto para la salida al parqué, pero SoftBank tiene la intención de que PayPay continúe siendo su filial.

La viabilidad de la operación estará sujeta a las condiciones del mercado y depende a la finalización del proceso de revisión de la SEC. SoftBank no espera que, de salir adelante, tenga un "efecto considerable" sobre sus resultados o su situación financiera.

'Bloomberg' ha indicado, haciéndose eco de fuentes conocedoras del asunto, que PayPay busca alcanzar una cotización de 1,5 billones de yenes (8.730 millones de euros), lo que se traduciría en el mayor estreno de una firma nipona en una bolsa norteamericana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, víctima del cáncer que padecía desde 2021

Muere Javier Lambán, expresidente del

Bukele designa a una oficial del Ejército como nueva ministra de Educación de El Salvador

Bukele designa a una oficial

Normalidad en los aeropuertos de Baleares en la primera jornada de huelga en el 'handling'

Normalidad en los aeropuertos de

IU exige a AENA que "deje de privilegiar" a las VTC con aparcamientos VIP en aeropuertos

IU exige a AENA que

Marlaska asegura que las ayudas para las zonas quemadas van a ser "inmediatas"

Marlaska asegura que las ayudas