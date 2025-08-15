Agencias

Heridos cuatro miembros de la UME en el incendio de Yeres (León)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos en un incendio que afecta a la provincia de León, concretamente en la zona de Yeres, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

Desde el Ejecutivo han destacado que más de 1.300 militares de la UME están trabajando en una docena de fuegos de elevada peligrosidad, donde, pese a la preparación y profesionalidad de los efectivos, "éstos no están exentos del riesgo inherente a una situación tan complicada como la que vive el país como consecuencia de la ola de incendios".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

El Ejército israelí anuncia la

El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

El calor pone este sábado

Chevi Guzmán conquista su quinto oro en Chengdú y la plata de María Varo eleva a 20 las medallas de España

Chevi Guzmán conquista su quinto

Trump pide a Lukashenko que libere a más de 1.300 presos políticos antes de la cumbre con Putin

Trump pide a Lukashenko que

Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

Al menos dos heridos por