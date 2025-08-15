España cae en semifinales del Europeo masculino de hockey hierba

La selección española masculina de hockey hierba no pudo (4-1) este jueves con la anfitriona Alemania y cayó en semifinales del Campeonato de Europa 2025 de Mönchengladbach, con opción ahora de colgarse al menos el bronce después de fallar a una final continental que se resiste desde 2019.

Los 'RedSticks' fueron a remolque desde el primer minuto del partido y chocaron con una Alemania que no regaló ni un centímetro en defensa. España topó con el portero Jean-Paul Danneberg y, en el tercer y último cuarto, bajó mucho la producción ofensiva.

El 3-1 a 12 minutos del pitido final dejó muy tocado al equipo de Max Caldas, una España que buscaba una nueva final y medalla desde la plata cosechada en 2019. Llegando a 'semis' a costa de Bélgica y un duro camino, la selección mejoró su actuación de los dos últimos Europeos, pero no logró la guinda del penúltimo peldaño.

El gol de Gonzalo Peillat al medio minuto, en un penalti, complicó el encuentro a una España que reaccionó bien, con ocasiones que encontraron las acciones de Danneberg. Un disparo de Álvaro Iglesias rozó también el gol español, pero fue el equipo germano quien aprovechó las suyas, con el 2-0 de Mats Grambusch.

Los 'RedSticks' cargaron por banda derecha en el segundo cuarto, sin puntería en busca de recortar distancias. Al menos, bajo palos Luis Calzado cortó la efectividad del rival y, al quinto 'penalti-córner', la selección española vio puerta en una gran jugada ensayada culminada por José Basterra poco antes del descanso.

Sin embargo, el tercer cuarto fue de atasco general, con solo algún movimiento inquietante de Pepe Cunill, pero sin ocasiones de gol, tampoco de Alemania. Calzado sujetó a una España sin red pero la anfitriona devolvió la del 'penalti-córner' de pizarra en el 3-1 de Thies Prinz. Lukas Windfeder sentenció a continuación.

A los de Caldas se les esfumó la final, como hace un año en los Juegos Olímpicos, pero optarán al bronce continental contra Francia como guinda a una histórica temporada con el tercer puesto en la ProLeague. Alemania se medirá a París Bajos por el oro.