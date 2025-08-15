Agencias

El ultranacionalista Ben Gvir visita al encarcelado líder palestino Marwan Barguti para amenazarlo

Por Newsroom Infobae

El movimiento islamista Hamás y la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, han condenado la última "provocación sin precedentes" del ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, que este pasado jueves visitó la cárcel de Ganot para amenazar ante las cámaras al histórico líder palestino Marwan Barguti.

"No vais a ganar", avisó Ben Gvir a un demacrado Barguti, encarcelado desde 2002 tras ser condenado por un tribunal israelí por su implicación en cinco asesinatos durante la Segunda Intifada. Por contra, Barguti es una figura venerada por los palestinos, quienes le consideran como uno de los pocos líderes verdaderamente capacitado para unificar a todas las facciones.

"Quien se meta con la nación de Israel, quien asesine a nuestros hijos y nuestras mujeres, será borrado de la faz de la tierra", añadió el ministro, uno de los elementos más extremistas del gabinete israelí, quien a principios de mes protagonizó su penúltima polémica y desató la ira palestina al rezar en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

Hamás ha denunciado la entrada de Ben Gvir en la celda de Barguti como un "asalto" y una "cobarde exhibición que revela el fascismo de la ocupación y su hostilidad hacia todos los valores humanos".

"Este grave acto criminal no socavará la determinación y la resistencia del luchador por la libertad Marwan Barguti, sino que reforzará su determinación de continuar su lucha legítima por la libertad y la dignidad de su pueblo", ha añadido Hamás en un comunicado recogido por el diario 'Filastin', afín al movimiento.

El jefe de la Autoridad Palestina para Asuntos de Prisioneros, Raed Abu al Hummus, también ha condenado las "amenazas públicas" vertidas por Ben Gvir como "peligroso indicador de las intenciones ocultas de este racista problemático", según otro comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

