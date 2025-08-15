Agencias

El Ibex 35 abre la sesión al alza y supera los 15.300 puntos

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este viernes con una subida del 0,68% que impulsaba al selectivo madrileño hasta los 15.310,9 puntos en una jornada festiva en España y parte del Viejo Continente en la que los inversores estarán pendientes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

BBVA y Sabadell protagonizaban las mayores subidas en la apertura del Ibex 35, con repuntes del 1,87%y el 1,11%, respectivamente, que impulsaban al alza al resto de valores bancarios del selectivo.

De esta manera, los títulos del Santander se anotaban un repunte del 1% y los de CaixaBank del 0,70%, mientras que Bankinter subía un 0,09% y Unicaja un 0,91%.

Otros valores del selectivo con subidas destacables en la apertura eran ArcelorMittal, con un 0,90%, así como Colonial, con un 0,78%, y Ferrovial, con un 0,73%.

En el extremo opuesto, las únicas caídas al comienzo de la sesión en la Plaza de la Lealtad eran las de Redeia, con un retroceso del 0,18%, así como en el caso de Indra, con un descenso del 0,12%, y de Endesa, con un 0,11%.

El resto de las principales plazas bursátiles de Europa también comenzaban la sesión del viernes con subidas. En concreto, el Dax de Fráncfort se anotaba un 0,79%; el Cac 40 de París un 0,84%; el Ftse 100 de Londres un 0,13%; y el FtseMib de Milán un 1,11%.

EuropaPress

