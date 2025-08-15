Agencias

El 112 envía un mensaje masivo de ES-Alert para que los vecinos de Casas del Monte se confinen en sus casas

Por Newsroom Infobae

El 112 de Extremadura ha procedido al envío masivo de mensajes ES-Alert para que las personas que se encuentren en la localidad cacereña de Casas del Monte permanezcan confinadas en sus viviendas, a causa del humo provocado por el incendio forestal de Jarilla.

El envío de este mensaje se ha producido tras una reactivación del incendio en Casas del Monte, según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura.

En ese mensaje, el Centro 112 ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas con las puertas y ventanas cerradas, seguir las instrucciones de los servicios de emergencia, y evitar salir del pueblo por sus propios medios.

Cabe señalar que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, volverá a informar sobre el estado de los incendios activos en la región alrededor de las 15,30 horas.

