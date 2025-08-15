EEUU sanciona a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas por "actividades ilícitas"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha vuelto a sancionar a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex por haber facilitado "actividades ilícitas" desde 2019, así como a una red que supuestamente facilita la evasión de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha indicado que también ha designado al "sucesor" de Garantex, Grinex, y ha tomado medidas contra tres ejecutivos de la primera empresa y seis compañías de Rusia y Kirguistán, según reza un comunicado en el que ha señalado que estas "han apoyado la participación del intercambio de actividades cibernéticas maliciosas".

"Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación y el desarrollo económico global, y Estados Unidos no tolerará que se abuse de esta industria para fomentar la ciberdelincuencia y la evasión de sanciones", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, ha subrayado que "explotar las plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza (su) seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales".