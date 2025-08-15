Agencias

EEUU sanciona a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas por "actividades ilícitas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha vuelto a sancionar a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex por haber facilitado "actividades ilícitas" desde 2019, así como a una red que supuestamente facilita la evasión de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha indicado que también ha designado al "sucesor" de Garantex, Grinex, y ha tomado medidas contra tres ejecutivos de la primera empresa y seis compañías de Rusia y Kirguistán, según reza un comunicado en el que ha señalado que estas "han apoyado la participación del intercambio de actividades cibernéticas maliciosas".

"Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación y el desarrollo económico global, y Estados Unidos no tolerará que se abuse de esta industria para fomentar la ciberdelincuencia y la evasión de sanciones", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, ha subrayado que "explotar las plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza (su) seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interior evalúa la coordinación y evolución de los incendios en una reunión presidida por Marlaska

Interior evalúa la coordinación y

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia hasta que las autoridades permitan su reanudación

Suspendido el servicio ferroviario entre

La UE rechaza planes de Israel para construir más de 3.000 viviendas en asentamientos en Cisjordania

La UE rechaza planes de

Los incendios siguen complicando el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas

Los incendios siguen complicando el

España cae en semifinales del Europeo masculino de hockey hierba

España cae en semifinales del