Carmen Borrego se pronuncia sobre Alejandra Rubio: "Somos una familia, le pese a quien le pese"

En medio de meses de titulares, malentendidos y especulaciones sobre el distanciamiento entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio, la colaboradora de televisión aprovechó su intervención de este miércoles en 'TardeAR' para aclarar cómo está realmente la relación. En el último año, las diferencias generacionales, las tensiones mediáticas y algunas declaraciones cruzadas habían alimentado los rumores de una ruptura definitiva en el vínculo familiar entre ambas, algo que Borrego quiso matizar.

Durante el programa, Carmen se mostró conciliadora y reconoció el gesto que, a su juicio, tuvo la hija de Terelu Campos en sus últimas declaraciones. "Le agradezco a Alejandra que haya aclarado las cosas, es la primera vez que la veo aclarar todo. Ella no ha dicho en ningún momento nada malo, le pese a quien le pese somos una familia", expresó. Ante la observación de Leticia Requejo, que le reprochó no ser tan clara como su sobrina, respondió tajante: "No voy a entrar en un conflicto con mi familia, Alejandra no es más clara que yo, cuando tengo que contestar, contesto".

Marta Flich intervino asegurando que la joven influencer había dado "un paso atrás" en la polémica, algo que Borrego celebró: "Lo agradezco, ha rectificado hoy y me alegra". A pesar de que no han hablado recientemente -"No hablo habitualmente con ella"-, Carmen señaló que conserva un buen recuerdo de los momentos compartidos con su sobrina, algo que fue visible cuando el programa mostró imágenes de ambas sonriendo y disfrutando juntas. "Me encanta, siempre hemos tenido una buena relación. No hay problema entre nosotras, lo que pasa es que Alejandra se ha hecho mayor y la vida cambia", reiteró.

Momentos más tarde, las cámaras captaron a la hija de María Teresa Campos abandonando un lugar en coche, evitando responder a las preguntas sobre si el clima con Alejandra se ha suavizado. Los cristales tintados de su vehículo impidieron ver su rostro mientras salía sin bajar la ventanilla, una actitud que contrasta con la apertura que había mostrado minutos antes en el plató.

Este gesto deja en el aire si, más allá de los mensajes conciliadores frente a las cámaras, las aguas entre tía y sobrina están realmente calmadas o si persiste cierta tensión que ambas prefieren gestionar en privado.