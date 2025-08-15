Brizuela, Hernangómez, Scariolo, Ayuso y Cazorla serán premiados el martes en Gala del Baloncesto español

Los jugadores Darío Brizuela, Aina Ayuso, Juancho Hernangómez y Maite Cazorla serán algunos de los premiados el próximo martes 19 de agosto (21.00 horas) en la VI Gala del Baloncesto español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca y que se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

Al evento asistirán, entre otros, el ala-pívot del Panathinaikos Juancho Hernangómez; la base del USK Praha Maite Cazorla; el seleccionador español masculino Sergio Scariolo; la selección española masculina de baloncesto 3x3, que se proclamó el mes pasado de junio campeona del mundo; o la selección española femenina de baloncesto 3x3, subcampeona olímpica en Paris 2024.

Además, también estarán la selección masculina 5x5 al completo, que está preparando el Eurobasket y que el jueves 21 disputa en el Movistar Arena de Madrid su último partido amistoso en España; la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; y del director de Marca, Juan Ignacio Gallardo.

Los premiados en esta VI Gala son Darío Brizuela, como Mejor Jugador Nacional; Aina Ayuso, como Mejor Jugadora Nacional; Juancho Hernangómez, como Mejor Jugador Nacional en Competición Internacional; Maite Cazorla, como Mejor Jugadora Nacional en Competición Internacional; Sergio de Larrea, como Jugador Joven con Mayor Proyección; Iyana Martín, como Jugadora Joven con Mayor Proyección; Sergio Scariolo, las selecciones femenina y masculina 3x3 y Antonio Conde, que recibirán cada uno de ellos el Premio Especial; Santi Yusta y Leonor Rodríguez, como Mejor Jugada Masculina y Femenina, respectivamente.