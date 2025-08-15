Agencias

Brizuela, Hernangómez, Scariolo, Ayuso y Cazorla serán premiados el martes en Gala del Baloncesto español

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los jugadores Darío Brizuela, Aina Ayuso, Juancho Hernangómez y Maite Cazorla serán algunos de los premiados el próximo martes 19 de agosto (21.00 horas) en la VI Gala del Baloncesto español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca y que se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

Al evento asistirán, entre otros, el ala-pívot del Panathinaikos Juancho Hernangómez; la base del USK Praha Maite Cazorla; el seleccionador español masculino Sergio Scariolo; la selección española masculina de baloncesto 3x3, que se proclamó el mes pasado de junio campeona del mundo; o la selección española femenina de baloncesto 3x3, subcampeona olímpica en Paris 2024.

Además, también estarán la selección masculina 5x5 al completo, que está preparando el Eurobasket y que el jueves 21 disputa en el Movistar Arena de Madrid su último partido amistoso en España; la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar; y del director de Marca, Juan Ignacio Gallardo.

Los premiados en esta VI Gala son Darío Brizuela, como Mejor Jugador Nacional; Aina Ayuso, como Mejor Jugadora Nacional; Juancho Hernangómez, como Mejor Jugador Nacional en Competición Internacional; Maite Cazorla, como Mejor Jugadora Nacional en Competición Internacional; Sergio de Larrea, como Jugador Joven con Mayor Proyección; Iyana Martín, como Jugadora Joven con Mayor Proyección; Sergio Scariolo, las selecciones femenina y masculina 3x3 y Antonio Conde, que recibirán cada uno de ellos el Premio Especial; Santi Yusta y Leonor Rodríguez, como Mejor Jugada Masculina y Femenina, respectivamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morant reivindica la respuesta del Gobierno a la dana frente a un Consell que "suma cero" y "solo aporta ruido"

Morant reivindica la respuesta del

Modi anuncia un nuevo escudo antimisiles para reforzar la seguridad de India

Modi anuncia un nuevo escudo

China ofrece síntomas de ralentización con el freno de la industria y el comercio minorista

China ofrece síntomas de ralentización

El colombiano Kevin Castillo, nuevo 'stagiaire' del Movistar Team

El colombiano Kevin Castillo, nuevo

Alberto Abalde: "Es una tontería pensar en la presión de revalidar el Eurobasket"

Alberto Abalde: "Es una tontería