Agencias

Bomberos controlan un incendio forestal en Quart de les Valls (Valencia) tras quemar 2.500 m2 de pinar

Por Newsroom Infobae

Guardar

Efectivos de bomberos han controlado un incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de Quart de les Valls (Valencia) y que ha quemado 2.500 metros cuadrados de pinar, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha detallado que ha recibido el aviso por este incendio a las 13.57 horas y que ha movilizado tres dotaciones de Sagunt, cuatro brigadas forestales BRIFO, un coordinador forestal, siete medios aéreos, un oficial y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

A las 14.46 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que corresponde a situaciones en las que la evolución puede afectar gravemente a beines forestales o levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. En ese momento, se ha movilizado otro medio aéreo y un helicóptero de coordinación V1.

Los medios aéreos han intervenido rápidamente por el flanco izquierdo y derecho del incendio forestal y a las 15.33 horas se ha informado de la retirada de los medios aéreos. Finalmente, a las 17 horas, el Consorcio Provincial ha indicado que el fuego se ha controlado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

El Ejército israelí anuncia la

El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

El calor pone este sábado

Chevi Guzmán conquista su quinto oro en Chengdú y la plata de María Varo eleva a 20 las medallas de España

Chevi Guzmán conquista su quinto

Trump pide a Lukashenko que libere a más de 1.300 presos políticos antes de la cumbre con Putin

Trump pide a Lukashenko que

Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

Al menos dos heridos por