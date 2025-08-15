Bogotá denuncia el arresto en Venezuela de cinco colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz

Las autoridades colombianas han denunciado este viernes que cinco ciudadanos colombianos, entre ellos cuatro firmantes del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han sido detenidos en Venezuela.

"Los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, al parecer, en un punto cercano al puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela", reza un comunicado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad adscrita a la Presidencia colombiana.

En este sentido, ha señalado que los detenidos asistieron el pasado 13 de agosto a un acto de la ARN en Fortul, localidad ubicada en el departamento colombiano de Arauca, y tenían pensado regresar "a sus lugares de origen" un día más tarde, si bien decidieron cruzar el puente "con la intención de hacer turismo".

La ARN "activó los canales institucionales y diplomáticos pertinentes" a fin de "esclarecer los hechos que llevaron a su retención y si se respetaron sus derechos fundamentales", por lo que estuvo en contacto con el Ministerio de Exteriores colombiano.

Asimismo, la entidad también "estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela", así como con la legación venezolana en Bogotá "a fin de agotar todas las vías diplomáticas para el retorno pronto y seguro de los ciudadanos retenidos".

Los detenidos son los firmantes de paz Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón, William Rodríguez Rojas y Diana Viloria Blanco, esta última delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia que realiza seguimineto a la reincorporación a la vida de los exmiembros de las FARC. Entre los arrestados también se encuentra un contratista de la ARN, Camilo Vanegas Otálora.