Azcón lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Lambán y decreta tres días de luto en Aragón

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido con consternación la noticia de la muerte del expresidente del Ejecutivo autonómico, el socialista, Javier Lambán.

Nacido en Ejea de los Caballeros en 1957, Lambán desempeñó un papel "decisivo" en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con "compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón", ha indicado Jorge Azcón.

Fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón hasta la pasada legislatura. También presidió la diputación de Zaragoza, entre 1999 y 2011. Comenzó como senador en las Cortes Generales de España al inicio de la legislatura en 2023, cargo que dejó este mismo año, en enero de 2025.

Desde el Gobierno de Aragón se ha transmitido el más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio.

En señal de duelo, se decretarán 3 días de luto oficial en toda la Comunidad Autónoma de Aragón y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

