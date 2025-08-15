Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

Al menos dos personas han resultado heridas este viernes en el sur de Suecia por un tiroteo ocurrido en una mezquita de la localidad de Orebro, según ha confirmado la Policía local, que de momento entiende el incidente como un ajuste de cuentas entre bandas criminales, desvinculado de la importancia religiosa del lugar.

El primer aviso del incidente ha ocurrido en torno a las 13.45 y ha motivado el despliegue en el lugar de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, según ha informado la Policía de Orebro en su cuenta de la red social X.

"Dos personas han resultado heridas en relación con el tiroteo y se cree que el incidente está relacionado con una red criminal. La policía ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato", ha hecho saber la Policía.