Agencias

AEMET avisa de que el peligro de incendios seguirá hasta el lunes en la mayor parte de España

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de que el peligro de incendios "muy alto o extremo" seguirá en la mayor parte de España hasta el lunes, mientras dure la ola de calor.

"Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en la red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los aeropuertos españoles esperan casi 7.000 vuelos para este 15 de agosto

Los aeropuertos españoles esperan casi

Estudio global revela que las relaciones formadas en línea muestran menor satisfacción y compromiso emocional

Infobae

El PIB de Japón aceleró su expansión al 0,3% en el segundo trimestre

El PIB de Japón aceleró

Lavrov afirma que Rusia acude a la cita en Alaska con "una postura clara y definida"

Lavrov afirma que Rusia acude

Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal

Reabierta la N-621 entre León