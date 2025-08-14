Agencias

YouTube Music prepara un nuevo 'feed' de recomendación de canciones que se actualiza diariamente

YouTube Music ha empezado a mostrar a algunos usuarios un nuevo 'feed' de recomendaciones diarias de canciones basadas en sus preferencias, que permitirá descubrir nuevos artistas y música.

'Daily Discover' (Descubrimiento diario) es el nuevo 'feed' de recomendaciones de YouTube Music que muestra en un formato carrusel, una selección de canciones que los usuarios pueden explorar, moviéndolo hacia la izquierda y la derecha.

Este nuevo 'feed' de recomendaciones se basará en las preferencias de los usuarios e indicará los motivos por los que se han seleccionado las canciones, como recogen en el portal especializado Android Authority.

Con él, YouTube Music anima a descubrir nuevos artistas y nueva música, ya que las recomendaciones giran sobre canciones concretas y no una lista de reproducción, aunque se acompaña de un botón que permite reproducirlas todas como una nueva lista.

Por el momento, 'Daily Discover' solo ha aparecido para unos pocos usuarios, lo que hace pensar que se trata de una prueba limitada, como ha indicado el medio citado, que apunta que incluso podría sustituir la lista 'Discover Mix', que se actualiza semanalmente.

