Agencias

Una ciudad perdida transformó los paisajes en la Amazonia de Ecuador

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los habitantes de la 'Ciudad Perdida de la Amazonía' en el valle del río Upano, en Ecuador, cultivaron maíz y plantaron alisos durante más de 1.200 años, pero una ocupación posterior, que duró tan solo 300 años, fue la que transformó la ecología del bosque.

Un nuevo estudio dirigido por el profesor Mark Bush, de Florida Tech, y la profesora Crystal McMichael, de la Universidad de Ámsterdam, utilizó microfósiles extraídos del sedimento del lago Cormorán para proporcionar la primera visión detallada, de 2.700 años de duración, de los cambiantes paisajes del valle del río Upano. El hallazgo se publica en Nature Communications.

Su trabajo se basa en estudios arqueológicos existentes que documentaron más de 7.000 estructuras ocultas por los bosques del valle del Upano, que algunos investigadores han descrito como la Ciudad Perdida de la Amazonía.

"Nuestro estudio proporciona una cronología mejorada de la actividad humana en el valle, ya que observamos la entrada y salida de personas del paisaje y la ir y venir de diferentes estilos de cultivo", afirmó Bush, quien dirige el Instituto de Ecología Global de Florida Tech.

DESPARECIÓ HACIA EL SIGLO VI D.C.

Alrededor del año 750 a. C., la civilización Upano comenzó a ocupar el valle. Hacia el año 250 d. C., su influencia en la zona comenzó a debilitarse antes de desaparecer alrededor del año 550 d. C. Los autores refutan la idea existente de que una gran caída de ceniza del volcán Sangay causó el abandono, y concluyen que se trató de un declive gradual a lo largo de varios cientos de años.

Tras el abandono, el bosque se cerró sobre los rastros de presencia humana hasta que llegó una nueva ola de ocupantes alrededor del año 1500 d. C. Estos pueblos cultivaron maíz hasta que también abandonaron la tierra alrededor del año 1800 d. C. El bosque que se recuperó tras ese abandono era rico en altas palmeras, creando un tipo de bosque que no se había visto en los milenios anteriores.

Los autores concluyen que una combinación del cambio climático y el impacto humano ha moldeado los bosques actuales del valle del río Upano y que, aunque estos bosques parecen naturales, solo han existido en su forma actual durante unos 200 años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El Gobierno dice que actuará

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

El Gobierno asegura que hay

El deshielo aumenta el caudal de los ríos asiáticos de alta montaña

Infobae

LaLiga firma un acuerdo con la red social Feeberse para fomentar la interacción de los aficionados

LaLiga firma un acuerdo con

Casi 40 muertos tras las fuertes inundaciones provocadas por las lluvias en la Cachemira india

Casi 40 muertos tras las