Trump sugiere que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves que hay un 25 por ciento de probabilidades de que fracase la cumbre que celebrará mañana con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska para abordar un alto el fuego en Ucrania y que busca sentar las bases para una reunión que incluya al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo. (...) Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 por ciento de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", ha declarado en una entrevista en Fox Radio.

Trump ha explicado que "dependiendo de lo que suceda" en la cumbre de Alaska llamará a Zelenski y "le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos". "No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes", ha manifestado.

No obstante, ha aclarado que todavía no ha hablado a su par ucraniano de una segunda reunión: "Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo".

Por último, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que no sabe si "conseguirá un alto el fuego inmediato" pero ha dicho que "cree que llegará" porque le "interesa un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente". Así, ha asegurado que en caso de no conseguir el fin de los combates impondrá sanciones a Moscú.

