Rusia informa de la toma de dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk

Por Newsroom Infobae

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este jueves de la toma de dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk; avances que el propio ministro, Andrei Belousov, ha querido reconocer con sendos telegramas de felicitación a las unidades implicadas en estas "liberaciones".

En concreto, el Ministerio ha asegurado que las fuerzas rusas ya controlan los pueblos de Scherbinovka e Iskra, dentro de una ofensiva que habría permitido avances sobre el terreno en estos últimos días y acrecentado el cerco sobre la ciudad de Pokrovsk.

Belousov ha alabado la "valentía" y las "hazañas" del personal militar, incluso en "momentos difíciles", según consta en los mensajes difundidos en Telegram por la cartera de Defensa.

La situación militar en este frente es compleja y no existe información imparcial de lo que está ocurriendo, pero varias autoridades ucranianas han salido al paso en estos últimos días para negar que las tropas rusas hubiesen logrado consolidar sus avances y traspasar la última línea de defensa.

EuropaPress

