Agencias

Rusia incluye a Reporteros sin Fronteras en su lista de organizaciones "indeseables"

Por Newsroom Infobae

Rusia ha informado este jueves de que ha incluido a la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) a la lista de organizaciones "indeseables", una medida que prohíbe su labor en el país y que está vinculada a la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Justicia ha publicado este jueves en su página web una lista actualizada de organizaciones después de que la Fiscalía rusa haya incluido a RSF, fundada en 1985 y con sede en Francia, y a la ONG estadounidense Grupo 36.

La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular ONG y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.

Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a numerosas organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión, hace ya más de tres años, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.

