(Previa) Valladolid, Las Palmas y Leganés buscan justificar favoritismo desde el inicio

El Real Valladolid, que se enfrenta este viernes en el duelo inaugural de LaLiga Hypermotion ante el Ceuta en el José Zorrilla (21.30), la UD Las Palmas, que se estrenará el domingo frente al Andorra en el Estadio de Gran Canaria (21.30), y el Leganés, que visita el domingo al Huesca (19.30), buscan demostrar su favoritismo de cara al ascenso a Primera División con buenos resultados en la primera jornada liguera.

El Nuevo José Zorrilla de Valladolid acogerá el estreno de LaLiga Hypermotion 2025-26, y lo hará con un duelo ante un recién ascendido, el Ceuta. El pucela regresa tras un año en Primera División a la categoría de plata del fútbol español, y lo hace con el único propósito de regresar a LaLiga EA Sports a final de curso.

Para ello, el proyecto de Guillermo Almada quiere comenzar con un triunfo en la jornada inaugural de la competición. Enfrente tendrá a un Ceuta que vuelve al fútbol profesional más de cinco décadas después, pero que demostrado en pretemporada con victorias de mérito, como un 0-3 ante el Cádiz, que pese a que su principal objetivo es la permanencia, quiere permitirse licencia para soñar con cotas más altas.

Por su parte, los otros dos grandes favoritos al ascenso, Las Palmas y Leganés, tendrán que esperar hasta la jornada dominical para debutar. Los canarios lo harán también contra un recién ascendido, el Andorra, y ante su público. El equipo amarillo, que perdió la categoría tras dos años en LaLiga EA Sports, se ha reforzado con la vuelta de ilustres como Jesé Rodríguez o Jonathan Viera para volver lo antes posible. El Andorra, dirigido por Ibai Gómez, también ha incorporado jugadores de calidad como el portero Jesús Owono, Imanol García o Aingeru Olabarrieta.

Y el único de los tres equipos que regresan a Segunda División tras el drama del descenso y no ejercerá de local es el Leganés. Los madrileños, que mantuvieron opciones de salvación hasta la última jornada, visitarán uno de los campos históricos de la categoría, el Alcoraz, para medirse a un Huesca cuyo objetivo es volver a estar en la lucha por los 'playoff'. Será el debut oficial de Paco López en el banquillo pepinero después de una pretemporada esperanzadora en la que sólo ha caído en uno de sus siete compromisos.

Además, destacan los partidos de los equipos se quedaron a las puertas de LaLiga EA Sports en el 'playoff' del pasado curso: Racing de Santader-Castellón, el sábado, Cádiz-Mirandés, el domingo, y el Almería-Albacete con el que se cierra la jornada el próximo lunes. Por su parte, la Cultural Leonesa y la Real Sociedad B, jugarán en su regreso a la Segunda División ante el Burgos, a domicilio, y el Real Zaragoza, como local, respectivamente.

PROGRAMA DE LA JORNADA 1 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 15.

Burgos - Cultural Leonesa 21.30.

Real Valladolid - Ceuta 21.30.

Sábado 16.

Racing de Santander - Castellón 17.00.

Málaga - Eibar 19.30.

Granada - Deportivo de la Coruña 21.30.

Domingo 17.

Real Sociedad B - Real Zaragoza 17.00.

Cádiz - Mirandés 19.30.

Huesca - Leganés 19.30.

Las Palmas - Andorra 21.30.

Lunes 18.

Real Sporting - Córdoba 19.00.

Almería - Albacete 21.30.