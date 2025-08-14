Agencias

Pakistán celebra su Independencia con una Fuerza de Misiles y un mensaje a la India

El jefe de gobierno paquistaní anunció la formación de un nuevo comando estratégico durante los actos conmemorativos, destacando una mejora en las capacidades armadas y enviando fuertes declaraciones contra Nueva Delhi tras los recientes choques fronterizos y operativos militares

Por Newsroom Infobae

Islamabad, 14 ago (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció la creación de un nuevo Comando de la Fuerza de Misiles del Ejército durante la ceremonia del Día de la Independencia del país, un acto que aprovechó para lanzar un mensaje a la India al afirmar que su orgullo fue "hecho añicos" en el conflicto que enfrentó a ambas naciones en mayo.

"Hoy, en esta ocasión, anuncio la formación del Comando de la Fuerza de Misiles del Ejército", proclamó Sharif ante miles de asistentes, entre los que se encontraban el presidente, Asif Ali Zardari, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

"Esta fuerza, equipada con tecnología moderna y capaz de atacar a los enemigos desde todas las direcciones, será otro hito para mejorar aún más las capacidades militares convencionales del país", añadió.

Esta potencia nuclear asiática celebra hoy su 78º aniversario de la independencia bajo el lema "Marka-e-Haq" o "Batalla por la Justicia", en una alusión al conflicto que Pakistán y la India libraron a principios de mayo pasado, con celebraciones de una escala mayor a la habitual en todo el país.

La breve "guerra" de 80 horas que enfrentó a ambos países ha dejado dos narrativas de victoria opuestas. Tanto Nueva Delhi como Islamabad se han atribuido el triunfo en el conflicto, con ambos bandos asegurando haber causado cientos de muertes y graves daños materiales al enemigo.

Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas por evidencias concluyentes, y ninguna de las partes ha presentado hasta ahora pruebas verificables que sustenten la magnitud de las bajas o los daños infligidos.

El enfrentamiento se desató tras un atentado en la Cachemira india que causó la muerte de 26 turistas. Nueva Delhi culpó a Pakistán del ataque y lanzó una ofensiva con misiles y drones bautizada como "Operación Sindoor".

Islamabad, que negó su implicación, respondió con una contraofensiva similar, que asegura haber acabado con decenas de bases militares y armamento indio, hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, medió para lograr un alto el fuego el 10 de mayo.

En su discurso, Sharif afirmó que la India lanzó un ataque no provocado basado en acusaciones falsas, pero que en cuatro días, su "orgullo fue hecho añicos", y además elogió a la cúpula militar por haber enseñado a la India una "lección histórica".

El mandatario también agradeció el apoyo diplomático de sus aliados durante la crisis, mencionando a Turquía, Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Azerbaiyán, cuyos contingentes militares participaron en el desfile.

La nueva fuerza paquistaní tiene un paralelismo con la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación de China, un aliado clave de Pakistán. Durante el conflicto de mayo, la India acusó a Pakistán de recibir "información en tiempo real" de China, una afirmación que el Ejército paquistaní ha negado.

La ceremonia central por la independencia tuvo lugar en Islamabad, y comenzó antes de la medianoche con un gran espectáculo de fuegos artificiales, bajo estrictas medidas de seguridad, con el Ejército y los paramilitares rangers desplegados en la capital.

