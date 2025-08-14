Agencias

Los precios de producción en Estados Unidos suben en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes anterior

Por Newsroom Infobae

Guardar

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes previo, según ha revelado este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La agencia gubernamental ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda de servicios abandonase los 'números rojos' del -0,1% de junio para pasar a crecer un 1,1% en julio. Asimismo, el factor bienes se anotó un incremento del 0,7%, cuatro décimas más.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en julio una expansión del 0,6% desde el crecimiento cero anterior.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 3,3% por encima de los niveles del séptimo mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 2,8%.

DATOS DE IPC

La misma división estadística del Departamento de Trabajo informó hace dos días de que el índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. cerró julio en el 2,7% interanual, sin cambios desde junio.

La variable subyacente cerró con un alza del 3,1%, dos décimas más y mayor marca desde febrero. En este sentido, los alimentos se encarecieron un 2,9%, al tiempo que la energía fue un 1,6% más barata que doce meses atrás.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP pide revisar las "mordidas" del Gobierno ante la petición de técnicos de Hacienda de investigar al rey emérito

El PP pide revisar las

El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El Gobierno dice que actuará

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

El Gobierno asegura que hay

Enfermeros recuerdan que ante un incendio hay que buscar un lugar seguro, alejándose cuesta abajo y contra el viento

Enfermeros recuerdan que ante un

Franco Mastantuono: "Voy a dejar la vida por la camiseta del Real Madrid, es el sueño que siempre tuve"

Franco Mastantuono: "Voy a dejar