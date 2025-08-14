Los Apple Watch recuperan en Estados Unidos la medición de oxígeno en sangre

Apple ha reintroducido en Estados Unidos la característica que mide el oxígeno en sangre en sus relojes inteligentes más recientes, después de tener que retirarlo el año pasado para evitar la prohibición de venta en este país por infracción de patente.

Los Apple Watch de las series 9 y 10 y el Apple Watch Ultra 2 han recuperado este jueves la función de medición de oxigeno en sangre, que llegará a los usuarios a través de una actualización de 'software' para los relojes (11.6.1) y el teléfono iPhone (iOS 18.6.1), como informa en su página de Noticias.

Esta característica llega rediseñada, después de que Apple tuviera que retirarla el año pasado por infringir una patente de la empresa tecnológica médica Masimo del sensor encargado de medir el oxígeno en sangre, Blood Oxygen.

Para evitar tener que retirar del mercado los relojes citados en Estados Unidos, Apple planteó un rediseño de los relojes y la desactivación de las funciones vinculadas al sensor.

Con la función rediseñada, los usuarios de los relojes de Apple podrán acceder a esta métrica, que recogerá los datos del sensor en el reloj y realizará un seguimiento en iPhone dentro de la app Health.