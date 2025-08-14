Lenovo gana un 108% más en su primer trimestre fiscal con una cuota de mercado récord para PC

Lenovo, el mayor fabricante mundial de ordenadores personales, logró un beneficio neto atribuible de 505 millones de dólares (431 millones de euros) entre abril y junio, primer trimestre fiscal para la compañía tecnológica china, lo que representa un avance interanual del 108%, según ha informado la empresa.

La cifra de negocio de Lenovo en el trimestre alcanzó los 18.830 millones de dólares (16.091 millones de euros), un 22% por encima de los ingresos contabilizados un año antes, lo que representa un nuevo récord de ingresos para la multinacional en el periodo comprendido entre abril y junio.

Por segmentos, las ventas de la división de dispositivos inteligentes (IDG), incluyendo el segmento de ordenadores personales y teléfonos móviles, sumaron 13.459 millones de dólares (11.536 millones de euros), un 17,8% más.

En este sentido, Lenovo destacó el logro de una cuota de mercado récord del 24,6% por unidad en el sector de PC, impulsado por la integración de IA y la anticipación de las ventas de ordenadores personales en previsión de los aranceles de Estados Unidos.

En cuanto al área de soluciones y servicios (SSG), la facturación de Lenovo aumentó un 19,8%, hasta 2.258 millones de dólares (1.929 millones de euros), mientras que el negocio de infraestructuras (ISG) ingresó 4.290 millones de dólares (3.666 millones de euros), un 35,7% más.

"El grupo continúa sorteando la volatilidad del mercado aprovechando su amplia experiencia y agilidad operativa, a la vez que mantiene un rendimiento consistente", ha destacado la compañía de cara al conjunto de su ejercicio fiscal, que concluirá en marzo de 2026.