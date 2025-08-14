Agencias

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 224.000 solicitudes

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 224.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 3.000 personas respecto a la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 2 de agosto un total de 1,953 millones, equivalente a un retroceso en el número de beneficiarios de 15.000 personas frente a los 1,968 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024, se situaron en los 1,863 millones.

Los principales incrementos se dieron en Texas (1.002), Nueva Jersey (942), Connecticut (555), Oregón (488) y Pensilvania (445). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Nueva York (-1.017), California (-924), Kansas (-506), Georgia (-375) y Luisiana (-341).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,7%); Puerto Rico (2,6%); Rhode Island (2,5%); California, Massachusetts y Minnesota (2,2%); el distrito de Columbia y Washington (2,1%); y Connecticut, Oregón y Pensilvania (1,9%).

