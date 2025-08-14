LaLiga desestima de nuevo la petición del Girona y mantiene el Girona-Rayo a las 19 horas

El Girona FC ha anunciado este jueves que el partido inaugural de LaLiga EA Sports, el que jugarán este viernes en Montilivi contra el Rayo Vallecano, se disputará finalmente en su horario original propuesto por LaLiga, a las 19.00 horas, pese a las dos peticiones del club catalán de retrasar su inicio debido a la previsión de altas temperaturas.

"LaLiga no ha aceptado la petición del Girona de retrasar el horario del partido de mañana viernes en Montilivi contra el Rayo Vallecano debido a las previsiones de calor y, por lo tanto, el partido se jugará a las 19:00 horas", señaló el club 'gironí' en un comunicado.

Esta era la segunda petición de cambio de horario que había hecho el club esta semana debido a las previsiones de calor. El Girona consideraba que a las 19.00 horas las previsiones de temperatura eran "demasiado altas" y que podían provocar problemas de salud en futbolistas y afición.

LaLiga ha argumentado que la temperatura estimada al inicio del partido será de 32 grados y que "irá disminuyendo" a lo largo del mismo, finalizando por debajo de los 30 grados. "Con estos datos, propios de esta época del año, se han disputado partidos en temporadas anteriores, e incluso se disputarán en estas primeras jornadas de la temporada en otros estadios", alegó el entre presidido por Javier Tebas.

Tras esta segunda negativa, el Girona FC está implementando diversas medidas para intentar minimizar los riesgos de esta situación, entre ellas, la compra de 4.000 gorras adicionales a las 4.000 facilitadas por LaLiga. Asimismo, se entregará de manera gratuita una botella de agua a los aficionados que se encuentren en las zonas expuestas al sol y se instalarán tres barras adicionales de suministro de agua y refrescos.

"El club hace una llamada a sus aficionados para que sean conscientes de esta situación y velen por el bienestar de las personas más vulnerables", pide a su afición el club 'gironí'.