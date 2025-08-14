La UE rechaza planes de Israel para construir más de 3.000 viviendas en asentamiento que divide Cisjordania

La Unión Europea ha expresado este jueves su rechazo a los planes para construir más de 3.000 nuevas viviendas en la expansión de un asentamiento que dividiría Cisjordania, asegurando que cualquier cambio territorial debe ser resultado de un acuerdo político entre las partes.

"La posición de la UE es que rechaza cualquier cambio territorial que no forme parte de un acuerdo político entre las partes implicadas, por lo que la anexión de territorio es ilegal según el Derecho Internacional", ha afirmado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en rueda de prensa desde la capital comunitaria.

En este sentido, ha reiterado que la política de asentamientos de Israel es "ilegal" y "debe parar".

Este miércoles el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunció un plan para construir más de 3.000 nuevas viviendas como parte del controvertido plan urbanístico para conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, reivindicando que la medida "entierra la idea de un Estado palestino".

"La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y da continuidad a las numerosas acciones que estamos impulsando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto iniciado con la formación del Gobierno", señaló declaraciones sobre una iniciativa que promete 3.515 viviendas adicionales al barrio Tzipor Midbar en Maale Adumim, lo que eleva a 6.916 el total de viviendas exclusivamente para judíos.

Con este plan, el ministro ultranacionalista espera duplicar la población de este asentamiento con aproximadamente 35.000 nuevos residentes previstos en los próximos años.