La matriz de Foxconn gana 2.470 millones de euros en el primer semestre, un 52% más

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, la compañía taiwanesa responsable del ensamblaje de gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo, alcanzó unos beneficios netos de 86.500 millones de dólares taiwaneses (2.470 millones de euros) durante el primer semestre, un 52% más.

La facturación se situó en los 3,44 billones de dólares taiwaneses (98.216 millones de euros), según ha informado este jueves la compañía. De este modo, los ingresos experimentaron un alza del 20% en comparativa interanual.

Solo en el segundo trimestre, las ganancias ascendieron a 44.400 millones de dólares taiwaneses (1.268 millones de euros), un 27% más, aunque los ingresos repuntaron un 16%, hasta los 1,79 billones de dólares taiwaneses (51.106 millones de euros).

La multinacional ha indicado que espera que la cifra de negocio crezca en el tercer trimestre a medida que se incremente la actividad. Así, prevé un "crecimiento considerable" de los mismos tanto en términos secuenciales como interanuales.

No obstante, las perspectivas para el conjunto del ejercicio 2025 no han cambiado y siguen contemplando una "mejora significativa" impulsada por la fuerte demanda de servidores de IA y una producción en masa estable. Foxconn continuará "vigilante" ante los cambios mundiales en materia geopolítica, arancelaria y de divisas.