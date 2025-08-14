La jugadora de waterpolo Paula Leitón se incorpora al programa Embajadoras Iberdrola

La jugadora española de waterpolo Paula Leitón, campeona olímpica en París 2024, se convirtió este jueves en nueva miembro del programa Embajadoras Iberdrola, que busca "dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales a una selección de 35 deportistas".

"Iberdrola refuerza aún más su compromiso con el fomento de la igualdad de género a través de la práctica deportiva con la incorporación de Paula Leitón a su programa Embajadoras Iberdrola. La boya de la selección española de waterpolo se convierte así en una de las 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo", anunció la empresa eléctrica en un comunicado.

La jugadora catalana, de 25 años, ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se proclamó campeona olímpica en París 2024. "La vinculación de Leitón con Iberdrola es, en consecuencia, una simbiosis perfecta por los valores de los que la waterpolista hace gala y que la eléctrica aplaude y comparte", subraya la nota.

De esta manera, la deportista egarense participará en campañas y acciones institucionales que buscan inspirar a las nuevas generaciones y fomentar una sociedad más justa e inclusiva. "Para las mujeres deportistas, contar con el apoyo de Iberdrola es fundamental. Gracias a su compromiso, podemos seguir luchando por nuestros sueños, entrenando y compitiendo al máximo nivel", explicó la boya de la selección española.

Leitón también aprovechó la oportunidad para "reivindicar la diversidad de cuerpos en el deporte". "En mi caso, me da fuerzas para seguir dando visibilidad al waterpolo, un deporte que me lo ha dado todo, y también para reivindicar la diversidad de cuerpos en el deporte, porque todas las niñas deben saber que hay un lugar para ellas, tal y como son", apuntó.

Con esta incorporación, Paula Leitón se une a un equipo de Embajadoras Iberdrola que cuenta con la jugadora de bádminton Carolina Marín, la futbolista Alexia Putellas, las atletas paralímpicas Adiaratou Iglesias y Loida Zabala, las atletas María Pérez y Ana Peleteiro, o la tenista Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.